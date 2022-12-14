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В Петербурге снова ввели масочный режим из-за роста заболеваемости гриппом

В Петербурге снова ввели масочный режим из-за роста заболеваемости гриппом

В Петербург вернули требование о масочном режиме из-за роста заболеваемости гриппом. С 14 декабря маски нужно будет носить в больницах и социальных учреждениях.

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