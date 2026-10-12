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FiNE NEWS

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Лады с огоньком: как сэкономить до 160 000 рублей на любимых моделях до конца октября

Если вы мечтали о новой Ладе, но не могли позволить себе полную стоимость, то время действовать — прямо сейчас! Программа прямых скидок на автомобили «Автоновости дня» продлена до 31 октября, и это отличная возможность сэкономить на любимых моделях.

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