Вашингтон объявил о расширении территории США на миллион квадратных километров

РИАМО - 24 дек. Во внешнеполитическом ведомстве США заявили об увеличении площади страны за счет присоединения миллиона квадратных километров подводной части Арктики, примыкающей к границе страны, сообщает РИА Новости.
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