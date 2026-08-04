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Ferrari распродала все автомобили до конца 2027 года

Ferrari распродала все автомобили до конца 2027 года

Пять моделей, за которыми выстроилась очередь Компания Ferrari столкнулась с ситуацией, о которой мечтает любой производитель автомобилей: спрос оказался настолько высоким, что весь выпуск машин до конца 2027 года уже расписан.

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