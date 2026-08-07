Клаксон
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Клаксон

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Определена доля «китайцев» в российском автопарке

Определена доля «китайцев» в российском автопарке

Доля китайских легковых автомобилей в автопарке нашей страны превысила 7%. По данным агентства АВТОСТАТ, на середину нынешнего года в нашей стране насчитывалось 3,43 миллиона легковых автомобилей китайских марок.

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