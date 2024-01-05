План Путина, который избавил Россию от попадания в приготовленную ловушку Запада

Юрий Николаев

Уважаемый автор. Трудно с Вами НЕ согласиться. Но возмущения Народа (по моему) заключается не в меж. государственных отношениях, а в бесконтрольной МИГРАЦИИ в нашу Страну! Именно вот в ЭТОМ и заключается наша слабость, а вернее не НАША, а нашего Правительства. Народ России УСТАЛ от беспредела мигрантов, а наше Правительство не делает ровным счётом НИ-ЧЕ-ГО, ну разве что не большие младенческие потуги, в виде наказаний. Правоохранительные органы продают гражданство РФ на лево и на право. А несколько человек, которые ДЕЙСТВИТЕЛЬНО борются с этим спрутом, просто физически не в состоянии перебороть эту заразу! А Вы говорите Народ критикует и всё такое. Не критикует Народ, а криком кричит_____ Наведите порядок ВНУТРИ страны и Держава Россия в разы станет сильнее!!!