Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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    Ваш комментарий адресован не автору, перейдите по ссылке внизу статьи или вверху указан автор под заголовком и напиши...План Путина, кото...

План Путина, который избавил Россию от попадания в приготовленную ловушку Запада

План Путина, который избавил Россию от попадания в приготовленную ловушку Запада

ПРОСТО  О  ГЛАВНОМ Мы все постоянно слышим о том, что Россия проигрывает Западу в вопросе работы со своими соседями, особенно республиками бывшего СССР.

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Комментарии
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Юрий Николаев
Уважаемый автор. Трудно с Вами НЕ согласиться. Но возмущения Народа (по моему) заключается не в меж. государственных отношениях, а в бесконтрольной МИГРАЦИИ в нашу Страну! Именно вот в ЭТОМ и заключается наша слабость, а вернее не НАША, а нашего Правительства. Народ России УСТАЛ от беспредела мигрантов, а наше Правительство не делает ровным счётом НИ-ЧЕ-ГО, ну разве что не большие младенческие потуги, в виде наказаний. Правоохранительные органы продают гражданство РФ на лево и на право. А несколько человек, которые ДЕЙСТВИТЕЛЬНО борются с этим спрутом, просто физически не в состоянии перебороть эту заразу! А Вы говорите Народ критикует и всё такое. Не критикует Народ, а криком кричит_____ Наведите порядок ВНУТРИ страны и Держава Россия в разы станет сильнее!!!
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15 час.
Михаил Писаревский
АФтор ты мягко выражаясь;-- Дурак, а почему? Даже объяснять не хочется!
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42 мин.
Людмила Фирстова
Ваш комментарий адресован не автору, перейдите по ссылке внизу статьи или вверху указан автор под заголовком и напишите автору
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32 мин.

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