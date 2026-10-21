Памятник писателю Александру Солженицыну вернулся на Корабельную набережную во Владивостоке после того, как его демонтировали для установки в сквере Веры и Надежды.
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А зачем ставить памятники непонятно кому ? Что этот персоныш сделал для страны, оболгал ее ?
Поставьте его на площадке для выгула собак - там ему самое место.