Председатель СК России поручил расследовать гибель мирного жителя в ДНР

В СМИ сообщается, что в результате обстрела ВСУ населенного пункта Старомарьевка Донецкой Народной Республики погиб мирный житель.
Происшествия8 подписчиков
Популярные статьи
- Следователи СК России продолжают фиксировать факты совершения преступлений украинскими военными в отношении мирного населения
- Председатель СК России поручил подчиненным зафиксировать и расследовать факты применения запрещенных боеприпасов украинскими военными
- Возбуждено два уголовных дела по фактам обстрелов территорий Донецкой и Луганской народных республик со стороны военнослужащих ВСУ
Свежие комментарии