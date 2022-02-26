Происшествия

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Председатель СК России поручил расследовать гибель мирного жителя в ДНР

Председатель СК России поручил расследовать гибель мирного жителя в ДНР

В СМИ сообщается, что в результате обстрела ВСУ населенного пункта Старомарьевка Донецкой Народной Республики погиб мирный житель.

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