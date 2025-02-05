⚡️Налоговый вычет при покупке жилья предложили повысить с 2 до 6 млн рублей. Это позволит вернуть максимум 780 тысяч рублей (13% от суммы).
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⚡️Налоговый вычет при покупке жилья предложили повысить с 2 до 6 млн рублей. Это позволит вернуть максимум 780 тысяч рублей (13% от суммы).