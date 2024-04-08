Ответственность владельца дамбы в Оренбургской области застрахована в СОГАЗе

Гражданская ответственность Администрации города Орск, являющейся владельцем дамбы, на которой 5 апреля 2024 года произошел прорыв, застрахована в АО «СОГАЗ» в рамках Федерального закона № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте».