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Ответственность владельца дамбы в Оренбургской области застрахована в СОГАЗе

Ответственность владельца дамбы в Оренбургской области застрахована в СОГАЗе

Гражданская ответственность Администрации города Орск, являющейся владельцем дамбы, на которой 5 апреля 2024 года произошел прорыв, застрахована в АО «СОГАЗ» в рамках Федерального закона № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте».

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