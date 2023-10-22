Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Microsoft будет хранить данные в стеклянных параллелепипедах — они прослужат несколько тысячелетий.

Microsoft будет хранить данные в стеклянных параллелепипедах — они прослужат несколько тысячелетий.

17.10.2023 [10:37] Компания Microsoft объявила о смене приоритетов проекта Silica. Вместо архивирования музыки и фильмов носители и библиотеки Silica станут основой центров Microsoft для хранения данных в облаках.

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