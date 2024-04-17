ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ На месте Беглова, мы бы напряглись. На него явно начали обращать внимание, причём пристальное.
Беглов попал на карандаш. Сначала Путин спросил его за результат, а теперь и Патрушев подключился по мигрантам
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Elena Dmitrieva
Неприятный тип. Запустил азеров даже в силовые структуры.
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1 час.
Михаил Кицис
Вот слова Путина о мятеже Пригожина: "Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом". У Пригожина был бы конфликт с любым губернатором, который ему в чём то отказал. Землю на которую претендовал Пригожин, Беглов отдал Газпрому. Пригожину просто нужно было поставить своего человека губернатором. Посмотрите сколько зданий, коммерческих фирм принадлежало Пригожину в Питере. Даже медиацентр "Патриот", где люди, заметьте за деньги, писали статьи и комментарии нужные Пригожину.
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1 час.
И
Иринушка
Если бы только по мигрантам.
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51 мин.
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