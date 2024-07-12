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Президент Южной Кореи угрожает нейтрализовать военное сотрудничество РФ и КНДР

Президент Южной Кореи угрожает нейтрализовать военное сотрудничество РФ и КНДР

Южная Корея продолжит поддержку Украины и попытается сорвать сотрудничество России и КНДР. Об этом в ходе выступления на саммите НАТО заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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