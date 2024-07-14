Почему Зеленский все еще верит в победу над Россией

По мировому информационному пространству, словно круги по воде продолжают расходиться «волны», вызванные все еще продолжающимся «миротворческим турне» по странам и континентам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
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