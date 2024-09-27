Трамп: Европа слишком выделяет мало денег на помощь Киеву по сравнению с США

Европейские страны выделяют на помощь Украине слишком малые суммы по сравнению с США. Об этом заявил экс-президент Соединенных Штатов и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп, пишет американская газета Politico.
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