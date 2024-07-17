Силовики задержали начальника порта Махачкалы за получение взятки в размере 13 миллионов рублей

Сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых был задержан 48-летний Казбек Мурзаев, занимавший должность заместителя начальника Махачкалинского линейного отдела МВД России на транспорте.
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