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Украинский банкир обвинил в падении гривны Путина

Украинский банкир обвинил в падении гривны Путина

Курс гривны на Украине после длительной «белой полосы» начал обваливаться. Доллар уже пробил отметку в 28 гривен за 1 доллар.

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