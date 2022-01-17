Украинский банкир обвинил в падении гривны Путина

Курс гривны на Украине после длительной «белой полосы» начал обваливаться. Доллар уже пробил отметку в 28 гривен за 1 доллар.
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