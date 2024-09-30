TRENDYMEN
TRENDYMENЛЕНТАДЕНЬГИПРОСТРАНСТВОСТИЛЬWISH LISTДЕВУШКИПУТЕШЕСТВИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TRENDYMEN

39 454 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • РОМАН Молчанов
    Прелесть *😘😘😘Оксана Невеселая:...
  • Дмитрий Боев
    Странно. Мы все знаем, что собаки прекрасно понимают слова команды, отличают их от других. Почему мы не можем понять,...Собаки заметили н...
  • Александр Рожков
    Как русских то развращают и опускают. Это и есть "Русский мир"? Это и есть "Традиционные ценности"?Сабина Емельянова...

"Мы теперь можем год не работать": две большие рыбы принесли рыбакам 18.000 долларов

"Мы теперь можем год не работать": две большие рыбы принесли рыбакам 18.000 долларов

Рыбаки из Калькутты решили досрочно выйти на пенсию всего после одного улова. Им удалось вытащить в лодку две гигантских рыбы, весом почти в два центнера — огромные создания продали за ошеломляющую сумму.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Бедный
Что за рыбы то? ))) На верхней фото тунец, на нижней какие -то карпы...
Ответить
19 час.
Дмитрий Гурин
По виду на фото точно тунец вот только какой не понятно. Самые дорогие голубые и именно из Индийского океана, но тут очень много зависит от мяса и сроков его доставки на &quot;ледник&quot;. По телеку на канале &quot;Дискавери&quot; про них куча фильмов была. По жизни была возможность понаблюдать за ловлей .......... как по мне так полный дур-дом, аж пес из шкуры выскакивал...  ребята потом говорили. что это &quot;мелочь&quot; (кил этак на  ...80)
Ответить
16 час.
М
ММ
Чем крупнее рыба, тем она вкуснее!!
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх