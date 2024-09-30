Рыбаки из Калькутты решили досрочно выйти на пенсию всего после одного улова. Им удалось вытащить в лодку две гигантских рыбы, весом почти в два центнера — огромные создания продали за ошеломляющую сумму.
"Мы теперь можем год не работать": две большие рыбы принесли рыбакам 18.000 долларов
Комментарии
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Андрей Бедный
Что за рыбы то? ))) На верхней фото тунец, на нижней какие -то карпы...
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19 час.
Дмитрий Гурин
По виду на фото точно тунец вот только какой не понятно. Самые дорогие голубые и именно из Индийского океана, но тут очень много зависит от мяса и сроков его доставки на "ледник". По телеку на канале "Дискавери" про них куча фильмов была. По жизни была возможность понаблюдать за ловлей .......... как по мне так полный дур-дом, аж пес из шкуры выскакивал... ребята потом говорили. что это "мелочь" (кил этак на ...80)
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16 час.
М
ММ
Чем крупнее рыба, тем она вкуснее!!
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15 час.
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