"Мы теперь можем год не работать": две большие рыбы принесли рыбакам 18.000 долларов

Дмитрий Гурин

По виду на фото точно тунец вот только какой не понятно. Самые дорогие голубые и именно из Индийского океана, но тут очень много зависит от мяса и сроков его доставки на "ледник". По телеку на канале "Дискавери" про них куча фильмов была. По жизни была возможность понаблюдать за ловлей .......... как по мне так полный дур-дом, аж пес из шкуры выскакивал... ребята потом говорили. что это "мелочь" (кил этак на ...80)