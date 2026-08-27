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Ограничение калорий снизило белок C3, связанный с воспалением при старении

Ограничение калорий снизило белок C3, связанный с воспалением при старении

Идея ограничения калорий как инструмента замедления старения имеет десятилетия экспериментальных подтверждений: у мышей, крыс, дрозофил и даже у приматов умеренный дефицит калорий продлевает жизнь и улучшает её качество.

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