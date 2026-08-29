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Рязанские новости

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Рязанец обвиняется в насилии над полицейским в подъезде

Рязанец обвиняется в насилии над полицейским в подъезде

В ночь на 15 мая 2026 года в Рязани пьяный мужчина напал на полицейского, прибывшего на вызов о дебоше в подъезде, и нанёс ему телесные повреждения.

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