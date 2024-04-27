«Ливерпуль» выплатит «Фейеноорду» за Слота около 15 млн евро

Арне Слот может стать самым дорогостоящим нидерландским тренером в истории. Руководство «Ливерпуля», как уже говорилось раньше, договорилось с главным тренером «Фейеноорда» Арне Слотом о подписании контракта.
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