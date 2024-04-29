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Водный хаос: 2000 «бомб замедленного действия» угрожают России

Водный хаос: 2000 «бомб замедленного действия» угрожают России

По данным Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) России, на территории страны в настоящее время находится свыше 2000 бесхозных гидротехнических сооружений (ГТС), в том числе дамб, призванных защищать населенные пункты от наводнений.

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