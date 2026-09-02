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СВР раскрывает правду: как коллега из ЦРУ потерпел фиаско

СВР раскрывает правду: как коллега из ЦРУ потерпел фиаско

СВР раскрывает правду: как коллега из ЦРУ потерпел фиаско Юлия ЧелкановаВизит директора Центрального разведывательного управления США Джона Рэтклиффа в Москву 25 августа, о котором стало известно лишь постфактум, продолжает обрастать противоречивыми деталями.

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