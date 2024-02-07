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«Это ужасно»: в США рассказали о неожиданной угрозе Украине

«Это ужасно»: в США рассказали о неожиданной угрозе Украине

После окончания конфликта с Россией Украина окажется в руках крупных американских компаний, которые заинтересованы в извлечении максимальной прибыли из восстановления страны, заявил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

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Комментарии
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Константин Самарин
Так и сейчас на тех территориях, которые не освободила Россия, хозяева не украинцы, а американскик корпорации. Украинцам разрешены только сельскохозяйстенные работы, как это было для унтерменшей во время немецкой оккупации в 41-45.
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