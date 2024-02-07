Константин Самарин

Так и сейчас на тех территориях, которые не освободила Россия, хозяева не украинцы, а американскик корпорации. Украинцам разрешены только сельскохозяйстенные работы, как это было для унтерменшей во время немецкой оккупации в 41-45.