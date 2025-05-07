Вэнс обвинил РФ в «слишком больших запросах» на переговорах по Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на форуме в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что администрация Дональда Трампа считает требования России на переговорах по Украине чрезмерными.
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