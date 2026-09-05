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Авто Новости

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Какие автомобильные льготы реально доступны обычному водителю

Какие автомобильные льготы реально доступны обычному водителю

Каждую осень появляются материалы о том, сколько всевозможных преференций и субсидий может получить российский автомобилист.

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