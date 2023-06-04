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Нападающий Карим Бензема покидает мадридский "Реал"

Нападающий Карим Бензема покидает мадридский "Реал"

Действующий обладатель "Золотого мяча" и капитан испанского футбольного клуба "Реал" (Мадрид) Карим Бензема покинет команду по окончании сезона.

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