ВС России с окончанием перемирия продолжили проведение СВО

В Минобороны России заявили, что российские войска с окончанием перемирия продолжили проведение СВО. «С окончанием действия режима прекращения огня Вооружённые силы России продолжили проведение специальной военной операции», — говорится в сводке ведомства.
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