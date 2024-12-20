ESG-рейтинг помогает эмитентам, но не всегда — инвесторам

Наличие ESG-рейтинга значимо снижает стоимость заимствований для эмитентов облигаций, но часто не приносит дополнительной доходности инвесторам, говорится в исследовании Лаборатории исследований рынка инвестиций «Альфа-Капитала» и Лаборатории анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС.