ВСУ пытались дронами-камикадзе уничтожить группу сослуживцев

По словам Дмитрия Куркова, военнопленного, мобилизованного из Одесской области, Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА)-камикадзе, чтобы "наказать" своих солдат, которые пытаются сдаться подразделениям российской армии.
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