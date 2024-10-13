Психолог рассказала об экологичных способах избавления от стресса

Психолог рассказала об экологичных способах избавления от стрессаСтресс является неотъемлемой частью нашей повседневности, и его нужно уметь правильно прорабатывать, чтобы не травмировать ни себя, ни окружающих.
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