Найденный в подмосковных отходах кот Вольт прекрасно себя чувствует в новых условиях

РИАМО - 15 фев. Кот Вольт породы сфинкс, найденный 11 февраля в Раменском городском округе Московской области водителем мусоровоза регионального оператора Воскресенского кластера на контейнерной площадке, прекрасно адаптировался в новых условиях, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.
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