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Треть месячной нормы осадков выпала на севере Подмосковья в Дмитрове и Талдоме

Треть месячной нормы осадков выпала на севере Подмосковья в Дмитрове и Талдоме

На севере Подмосковья, включая Дмитров и Талдом, выпало около трети месячной нормы осадков за сутки. Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус сообщил, что дожди были наиболее интенсивными на этих территориях, составив 30-31% от майской нормы.

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