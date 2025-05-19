Треть месячной нормы осадков выпала на севере Подмосковья в Дмитрове и Талдоме

На севере Подмосковья, включая Дмитров и Талдом, выпало около трети месячной нормы осадков за сутки. Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус сообщил, что дожди были наиболее интенсивными на этих территориях, составив 30-31% от майской нормы.