В Торговом городке прошёл фестиваль «Рязань молодежная: ты в центре»

Мероприятие объединило порядка 1500 рязанских старшеклассников, студентов ССУЗов и ВУЗов региона, их родителей, а также представителей 8 рязанских кластеров различных отраслей экономики, в числе которых машиностроительный, пищевой, социально-педагогический, медицинский.