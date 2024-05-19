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62ИНФО | Новости Рязани

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В Торговом городке прошёл фестиваль «Рязань молодежная: ты в центре»

В Торговом городке прошёл фестиваль «Рязань молодежная: ты в центре»

Мероприятие объединило порядка 1500 рязанских старшеклассников, студентов ССУЗов и ВУЗов региона, их родителей, а также представителей 8 рязанских кластеров различных отраслей экономики, в числе которых машиностроительный, пищевой, социально-педагогический, медицинский.

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