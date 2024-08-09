В Липецке привлекли резервные источники питания после массированной атаки дронов

«Все потребители, попавшие в зону отключения электричества в Липецке, сейчас запитаны от резервных источников», — правительство Липецкой областиВласти Липецкой области сообщили об устранении последствий повреждений объектов энергетической инфраструктуры и восстановлении электроснабжение после массовых атак украинских беспилотников.
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