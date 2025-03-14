Россия – США: перемирие через призму «сделки»

Американо-украинское (или лучше сказать, британское) предложение о перемирии и тот ответ на него, который уже де-факто дала Россия, обсудили, кажется, со всех сторон: военной, геополитической и даже филологической.
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