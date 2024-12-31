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Царьград

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Аэропорты России: В Махачкале введен режим "Ковер" из-за угрозы дронов

Аэропорты России: В Махачкале введен режим "Ковер" из-за угрозы дронов

В Махачкале введен режим "Ковер" из-за угрозы беспилотников, аналогичные меры ранее применялись в Ульяновске, Саратове, Владикавказе и Казани.

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