Теперь она существует! Первая вакцина от аллергии на кошек

Ученые Сеченовского Университета совместно с коллегами из Венского медицинского университета выпустили научную статью, где полностью описали технологию создания нового класса рекомбинантных вакцин для лечения аллергии на кошек.
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