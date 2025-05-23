Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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Теперь она существует! Первая вакцина от аллергии на кошек

Теперь она существует! Первая вакцина от аллергии на кошек

Ученые Сеченовского Университета совместно с коллегами из Венского медицинского университета выпустили научную статью, где полностью описали технологию создания нового класса рекомбинантных вакцин для лечения аллергии на кошек.

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