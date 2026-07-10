Шоу «Поющие мосты» отметят День начала Ленинградской битвы специальной программой

Звуковое шоу «Поющие мосты» в Санкт-Петербурге посвятит две ночи с 10 на 11 и с 11 на 12 июля памятным датам военной истории России: Дню начала Ленинградской битвы и Дню воинской славы — победе русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении.
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