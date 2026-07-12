Спрятать важнее, чем сбить: месяц борьбы с украинскими средними ударами Месяц назад в материале «Год .
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Спрятать важнее, чем сбить: месяц борьбы с украинскими средними ударами Месяц назад в материале «Год .
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