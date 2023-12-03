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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Сразу 2 часа геймплея экшен-RPG Granblue Fantasy: Relink Некоторым ютуберам выпала возмож...

Сразу 2 часа геймплея экшен-RPG Granblue Fantasy: Relink Некоторым ютуберам выпала возмож...

Сразу 2 часа геймплея экшен-RPG Granblue Fantasy: RelinkНекоторым ютуберам выпала возможность ознакомиться с текущим билдом грядущей экшен-RPG в аниме-стилистике Granblue Fantasy: Relink, которая выйдет только в следующем году.

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