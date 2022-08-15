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Более 40 стран призвали Россию передать контроль над Запорожской АЭС Киеву: абсурдные аргументы

Более 40 стран призвали Россию передать контроль над Запорожской АЭС Киеву: абсурдные аргументы

Цель – заставить Москву вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины. Из заявления 42 стран, которое опубликовало представительство ЕС при международных организациях в Вене на своем официальном сайте: «Мы призываем Российскую Федерацию немедленно вывести свои вооруженные силы и весь другой неправомочный персонал с территории Запорожской АЭС, ее ближайших окрестностей и всей Украины, чтобы оператор и украинские власти могли возобновить свои суверенные обязанности в пределах международно признанных границ» Также в сообщении сказано, что после того, как Украина восстановит контроль над ЗАЭС, у МАГАТЭ появится возможность "безопасно" и "своевременно" провести проверку станции.

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