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Дипломат Полянский заявил, что усилия Европы направлены на срыв урегулирования мира на территории Украины

Дипломат Полянский заявил, что усилия Европы направлены на срыв урегулирования мира на территории Украины

Первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский в своем выступлении на телеканале «Звезда» раскрыл подробности предстоящего заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации вокруг Украины.

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