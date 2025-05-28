Первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский в своем выступлении на телеканале «Звезда» раскрыл подробности предстоящего заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации вокруг Украины.
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