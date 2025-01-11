«Никто вам не говорит правду»: блогер рассказала о реалиях круизных путешествий

Круизы рекламируют как захватывающие путешествия по морю, когда за короткое время можно посетить несколько стран, при этом все включено в стоимость, и вам не нужно беспокоиться о машине или толкаться в аэропорту.
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