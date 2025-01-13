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Царьград

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Задолженность экс-полковника Захарченко выросла до 125,5 млн рублей

Задолженность экс-полковника Захарченко выросла до 125,5 млн рублей

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за взяточничество, увеличил свою задолженность по уголовному штрафу до 125,5 млн рублей.

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