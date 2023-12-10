Дилетант о политике Я дико извиняюсь за невежество, а это кто вообще? Ну надо ж как-то презентовать людей все-таки, особенно ежели они - непримиримые борцы с режимом.
Жора Албуров выходит из сумрака
Комментарии
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Юлия Белова
Ох, пардон! И правда, Мистер Холодец из него никакой!
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8 час.
СД
Семен Дремин
НУ ТЫ УРОД.....................................................
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8 час.
Влас Семенюк
Грешно смеяться....., лучше найти ему местечко в дурке.
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4 час.
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