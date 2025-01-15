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Царьград

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В РЭК объяснили, почему коммуналка в Кемерове вырастет на 26,1% в 2025 году

В РЭК объяснили, почему коммуналка в Кемерове вырастет на 26,1% в 2025 году

В Кемерове и Белове стоимость коммунальных услуг в 2025 году вырастет более чем на 25%.В Региональной экономической комиссии Кузбасс объяснили повышение индексов на оплату коммунальных услуг оптимизацией инфраструктуры и инфляцией.

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