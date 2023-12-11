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Парламентская газета

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Нарышкин считает, что Киев окажется брошен заокеанскими хозяевами

Нарышкин считает, что Киев окажется брошен заокеанскими хозяевами

Украина со временем окажется неизбежно брошена заокеанскими хозяевами. Об этом заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на круглом столе, посвященном изучению украинской пропаганды и борьбе с ней.

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