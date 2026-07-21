Эра «Друзей», «Матрицы» и «Оскаров»: как сейчас выглядят 10 известных актрис, отметивших 57-летие

В 2026 году сразу несколько ярких голливудских и европейских актрис отметили свой 57-летний юбилей. Для многих из них путь к признанию складывался непросто: кому-то приходилось совмещать кастинги с работой официантки, а кто-то годами доказывал своё право выйти из привычного амплуа.