Медвежий угол
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Медвежий угол

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Бывают организаторы преступления, исполнители, бывают и те, кто обеспечивает укрывательство

Бывают организаторы преступления, исполнители, бывают и те, кто обеспечивает укрывательство

Я сказал, что такие диаспоры (национальные диаспоры занимающиеся выгораживанием своих земляков, совершивших преступления, путём оказания давления на правоохранительные органы) в течение суток должны быть ликвидированы, то есть должны автоматически сниматься с учёта как юрлица.

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Комментарии
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Горыныч
В эту орущую пасть так и просится багор.
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4 час.
Иван Ураганов
Диаспоры это узаконенные ОПГ,они не должны существовать в нашем государстве.
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3 час.
Алеся Ясногорцева
Как радикальная коммунистка, я против диаспор. Они нужны буржуазии. Ведь если диаспор не будет - гастарбайтеры в случае осложнений пойдут к профсоюзам, организуемым русскими рабочими. Будут вступать в эти профсоюзы. И будут эти гастарбайтеры чувствовать себя прежде всего пролетариями, а потом уже - узбеками или таджиками. Буржуазия этого не хочет (понятно, почему).
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3 час.

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