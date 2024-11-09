Бывают организаторы преступления, исполнители, бывают и те, кто обеспечивает укрывательство

Алеся Ясногорцева

Как радикальная коммунистка, я против диаспор. Они нужны буржуазии. Ведь если диаспор не будет - гастарбайтеры в случае осложнений пойдут к профсоюзам, организуемым русскими рабочими. Будут вступать в эти профсоюзы. И будут эти гастарбайтеры чувствовать себя прежде всего пролетариями, а потом уже - узбеками или таджиками. Буржуазия этого не хочет (понятно, почему).